Η σοκαριστική αποκάλυψη του Ίσκο: «Έπαθα επιληπτική κρίση το 2022»

Το τελευταίο διάστημα είναι ζόρικο για τον Ίσκο καθώς ένας τραυματισμός τον έχει θέσει νοκ-άουτ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μπέτις μέχρι το τέλος του 2024 ωστόσο ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει αφήσει πίσω του πολύ δυσκολότερες καταστάσεις.

Αυτό το αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο κανάλι των βερδιμπλάνκος στο Youtube, με τον άλλοτε άσο της Ρεάλ να μιλάει για μία επιληπτική κρίση που είχε το 2022 και που τον υποχρέωσε έκτοτε παίρνει καθημερινά ένα χάπι για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

🇪🇸🗣️ Isco reveals he suffered an episode of epilepsy...



"It happened to me while sleeping, I think it was 2022. I was admitted to a hospital for about 4 days."



"I have to take a pill every night for 4 years. Fortunately I have not had any more episodes." (@relevo) pic.twitter.com/cymLbGhEYv