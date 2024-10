Η Λίβερπουλ αργεί πολύ, η Ρεάλ θα πάει για τον Αλεξάντερ Άρνολντ τον Ιανουάριο

Δημοσίευμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και επιβεβαιώνεται και από τον Fabrizio Romano, πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί πραγματικά τη Λίβερπουλ!

Είναι δεδομένο. Διότι όπως μετέδωσε το Athletic, πριν από λίγα λεπτά, ο Άγγλος μπακ εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κάρλο Αντσελότι να τον έχει τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας του!

Και όχι μόνο αυτό… Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο ρεπορτάζ, αν οι «κόκκινοι» δεν του προτείνουν άμεσα νέο συμβόλαιο, η «Βασίλισσα» θα κοιτάξει να τον κάνει δικό της εντός του Ιανουαρίου!

Θα καταθέσει προσφορά, όλα είναι ανοιχτά και η Ρεάλ Μαδρίτης αρχίζει και… περικυκλώνει τον Άγγλο μπακ, που προφανώς και έχει ως προτεραιότητα τη Λίβερπουλ. Για πόσο όμως;

⤵️⚪️ Trent Alexander-Arnold remains one of the top options monitored by Real Madrid, as revealed in March. https://t.co/Lqy274NQ1M