«Σάλος» στην Αγγλία με την οικογένεια του Σον

«Σάλος» επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Αγγλία, με την οικογένεια του Χέουνγκ Μιν Σον να βρίσκεται στο επίκεντρο για αρνητικούς και μόνο λόγους.

Σύμφωνα με κορεάτικη ιστοσελίδα λοιπόν, ο πατέρας του Σον και ο αδερφός του παίκτη της Τότεναμ, καλούνται να πληρώσουν 2.220 λίρες για κακοποίηση παιδιών που αγωνίζονται στην ακαδημία τους.

Ο γονέας ενός παιδιού επισήμανε πως το παιδί του έχει υποστεί βία και φέρει τραυματισμούς που θα χρειαστούν δύο εβδομάδες αποκατάστασης. Τον χτύπησε με το σημαιάκι του κόρνερ ο αδερφός του Σον, κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης στην Ιαπωνία.

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας διέψευσε όλες τις πληροφορίες και είπε πως αγαπά κάθε λογής παιδί που αγωνίζεται στην ακαδημία.

