Sun: «Φαρσέρ έβαλε κοριό στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ»

Κοριό στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε ένας οπαδός της στο παιχνίδι της με την Άστον Βίλα στο «Βίλα Παρκ». Αυτό αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα η αγγλική Sun, επισημαίνοντας ότι το άτομο αυτό δεν έγινε αντιληπτό από κανένα από τα άτομα τα οποία βρίσκονταν στον χώρο για την ασφάλεια της ομάδας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια έρευνα για να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο οπαδός αυτός έβαλε ένα κινητό τηλέφωνο - κοριό στα αποδυτήρια της ομάδας, το οποίο και ενεργοποίησε από απόσταση καταφέρνοντας να ακούσει τις συνομιλίες των παικτών αλλά τα όσα τους μετέφερε ο Ερικ Τεν Χααγκ στο πλαίσιο του αγώνα.

Ο οπαδός-φαρσέρ δεν δημοσιοποίησε τα όσα κατέγραψε με το κινητό τηλέφωνο αλλά το έκανε απλώς για να ακούσει τις συζητήσεις στα αποδυτήρια

Παρόλα αυτά η Πρέμιερ Λιγκ έδωσε εντολή στην Αστον Βίλα να διεξάγει έρευνα για να βρεθούν οι υπεύθυνοι.

Man Utd in huge security scare as changing room at Aston Villa is bugged https://t.co/BPTjLsaMRt pic.twitter.com/lOvW5rveJd