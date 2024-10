Για τον Μπάλντοκ...

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της U21 της Αγγλίας κόντρα στην Ουκρανία, σημειώνοντας και τα δύο γκολ στη νίκη των «Τριών Λιονταριών» με 2-1.

Ο ΤζέιμςΜάκΑτι, φυσικά δεν θα μπορούσε να μην τιμήσει την μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, με τον οποίο συνυπήρξαν στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και ανέπτυξαν φιλική σχέση.

Στην διάρκεια του πανηγυρισμού του πρώτου γκολ που σημείωσε ο ΜάκΑτι τίμησε την μνήμη του Μπάλντοκ με μήνυμα που είχε στην εσωτερική μπλούζα του και το οποίο ανέγραφε: «GB2 (Τζορτζ Μπάλντοκ #2), αναπαύσου ήσυχα αδερφέ μου».

James McAtee’s tribute to former Sheffield United teammate George Baldock after scoring for England U21’s tonight. 📸❤️ pic.twitter.com/VG6UKSG8Bn