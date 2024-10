Sold out το «Γουέμπλεϊ» για το Αγγλία – Ελλάδα!

Με τους Έλληνες οπαδούς να έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για εισιτήρια από την πρώτη στιγμή, αντίστοιχα στέκονται στο πλευρό των «τριών λιονταριών» με όλες τις δυνάμεις τους και οι Άγγλοι φίλαθλοι.

Έτσι, κατάφεραν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για τη σπουδαία αναμέτρηση της ομάδας του Κάρσλεϊ με τη «γαλανόλευκη» το βράδυ της Πέμπτης.

O Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές του θα βιώσουν τη μοναδική εμπειρία, την οποία θα επιχειρήσουν να συνδυάσουν και με το καλό αποτέλεσμα.

All seats for tomorrow's #NationsLeague match against Greece have now sold out. Thanks for your fantastic support! 👏



Tickets are now on general sale for the #ThreeLions' game v Republic of Ireland at @wembleystadium in November: