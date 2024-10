Eκτός Εθνικής Γαλλίας λόγω τραυματισμού ο Εμπαπέ

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ έμεινε εκτός των κλήσεων του Ντιντιέ Ντεσάμπ για τα επερχόμενα παιχνίδια της Εθνικής Γαλλίας απέναντι σε Ισραήλ (10/10) και Βέλγιο (14/10) για το Nations League.

Ο 25χρονος αστέρας των μερένχες τραυματίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρώπης με την Αλαβές και έμεινε εκτός από το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν ότι ο Εμπαπέ θα έμενε εκτός για τρεις εβδομάδες, τελικά εκείνος ήρθε από τον πάγκο στην ήττα της Ρεάλ από τη Λιλ την Τετάρτη (2/10).

Από την άλλη μεριά, στην αποστολή της Γαλλίας συμπεριλήφθηκε ξανά ο Κρίστοφερ Ενκουνκού για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2023.

Αναλυτικά η αποστολή: Αρεολά, Μενιάν, Σάμπα, Κλάους, Ντιν, Γουέσλι Φοφανά, Ερναντές, Κονατέ, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Καμαβινγκά, Γιουσούφ Φοφανά, Γκεντουζί, Κονέ, Τσουαμενί, Ζαϊρ-Εμερί, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, Κόλο-Μουανί, Ενκουνκού, Ολίσε, Τουράμ.

📋 The French Squad List for our next 2️⃣ Nations League matches 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lOJy6Bw76I