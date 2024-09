Επίσημη η ζημιά στο χιαστό του Ρόδρι...

Η Μάντσεστερ Σίτι ενημέρωσε επίσημα για τη ζημιά που υπέστη ο Ρόδρι στο χιαστό του δεξιού του γονάτου, αν και ακόμα απομένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Με επίσημη ενημέρωσή της, η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε το αναμενόμενο. Πως δηλαδή ο Ρόδρι έχει «πειράξει» το χιαστό του στο δεξί γόνατο.

Ο Ισπανός μέσος που είναι και φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας του 2024, έχει υποστεί αρκετά μεγάλη ζημιά, ωστόσο, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί πλήρως το μέγεθος του προβλήματος.

Η Σίτι, πάντως, εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό του παίκτη, αφού τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούσαν κάθε λογής σενάρια...

We can confirm that Rodri has suffered a ligament injury to his right knee.



Everyone at the Club wishes him a speedy recovery 🩵



More information 👇