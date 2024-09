Αναβλήθηκε το Γουίμπλεντον-Νιούκαστλ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής το παιχνίδι ανάμεσα σε Γουίμπλεντον και Νιούκαστλ δεν θα διεξαχθεί αύριο.

Ο αγώνας του τρίτου γύρου του Carabao Cup μεταξύ της Νιούκαστλ και της AFC Γουίμπλεντον αναβλήθηκε λόγω πλημμυρών στο στάδιο Cherry Red Records. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου, και είναι αβέβαιο εάν θα αναπρογραμματιστεί, θα μεταφερθεί σε ουδέτερο γήπεδο, θα μετακινηθεί στο Σεντ Τζέιμς Παρκ ή αν η Γουίμπλεντον θα αναγκαστεί να χάσει τον αγώνα.

