Η απίθανη αντίδραση Εμπαπέ στο trash talking του τερματοφύλακα της Εσπανιόλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αντέδρασε με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια στο trash talking του γκολκίπερ της Εσπανιόλ.

Είπαμε, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει μάθει αρκετά καλά ισπανικά για το μικρό διάστημα που βρίσκεται στη χώρα, αλλά δεν έχει πάρει και πτυχίο. Έτσι όταν ο τερματοφύλακας της Εσπανιόλ, Ζοάν Γκαρσία, πλησίασε τον Γάλλο σούπερ σταρ για να του κάνει trash talking και να πειράξει το μυαλό του πριν από εκτέλεση πέναλτι στην αναμέτρηση του Σαββάτου (4-1), ο άσος της Ρεάλ είχε μια απίθανη αντίδραση.

«Φίλε, δεν καταλαβαίνω… Χριστό από όσα μου λες», είπε χαμογελώντας ο Εμπαπέ προκαλώντας και τα γέλια του Λούκας Βάσκεθ που ήταν κοντά και άκουσε τη συζήτηση. Κι αμέσως μετά, ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

The Espanyol goalkeeper tried to put Kylian Mbappé off before his penalty.



He replied: “I don’t understand one f*cking word you’re trying to say to me.”



