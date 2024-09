Ρεκόρ καρτών στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ στο Μπόρνμουθ-Τσέλσι

Στην ιστορία θα μείνει το Μπόρνμουθ – Τσέλσι καθώς η αναμέτρηση αυτή είχε τις περισσότερες κίτρινες κάρτες που έχουν δοθεί ποτέ σε αγώνα της Premier League.

Η Τσέλσι επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Μπόρνμουθ στο Vitality, ωστόσο το παιχνίδι αυτό θα μείνει στην ιστορία για… άλλο λόγο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης Άνθονι Τέιλορ, έβγαλε από το τσεπάκι του 14 φορές την κίτρινη κάρτα, δείχνοντάς την στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων (6 για την Μπόρνμουθ και 8 για την Τσέλσι).

Αυτό αποτελεί το ρεκόρ καρτών για ένα παιχνίδι στην ιστορία της Premier League.

