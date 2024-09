ΒΙΝΤΕΟ: Night - night από τον φοβερό Μέσι!

Έπειτα από περίπου τρεις μήνες απουσίας, ο Λιονέλ Μέσι στην επαναφορά του στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε δις, μοίρασε μια ασίστ, κατέγραψε ρεκόρ και... μιμήθηκε τον Στεφ Κάρι με το night-night!

Ο Μέσι πραγματοποίησε φαντασμαγορική επαναφορά στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι, σκοράροντας δυο φορές κι ετοιμάζοντας ένα γκολ για το 3-1 επί της Philadelphia Union.

Ο Αργεντινός «μάγος» έπειτα από περίπου τρεις μήνες επανεμφανίστηκε, δήλωσε κουρασμένος από την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες στο Μαϊάμι, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γράψει μοναδική ιστορία στην παρουσία του στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Έχει πλέον σημειώσει 15 τέρματα και 15 ασίστ σε 19 αναμετρήσεις, φτάνοντας σε αυτούς τους αριθμούς ταχύτερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τη Λίγκα!

Κλειστή ντρίμπλα και τελείωμα με το δεξί για την ισοφάριση - αφού η Philadelphia Union είχε προηγηθεί – μονοκόματο πλασέ με το αριστερό για την ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο και ασίστ για το γκολ του Λουίς Σουάρες και τη διαμόρφωση του τελικού 3-1. Και … night-night, αλά Στεφ Κάρι!

Ξέρει πώς να κλέβει την παράσταση και αφού πρώτα το έκανε στο γήπεδο, ο Μέσι φρόντισε να γίνει viral και με τον πανηγυρισμό που επέλεξε.

