Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε τρία χρόνια μετά, ξανά για τη Γιουνάιτεντ

«Θα το επαναλάβω, αγαπάω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!». Ξεκάθαρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αναφορικά με το πώς αισθάνεται μέχρι και σήμερα για τους «κόκκινους διαβόλους».

Συνέντευξη μετά από καιρό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλους και όλα, δίχως να κάνει… διακρίσεις.

Και σε αυτά συμπεριλήφθηκε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να αναφέρεται για πρώτη φορά, μετά από τρία χρόνια, ξεκάθαρα στους «κόκκινους διαβόλους».

Επί της ουσίας, ρωτήθηκε για τα συναισθήματα που διαθέτει για την ομάδα, μετά τον άσχημο τρόπο που αποχώρησε από το «Ολντ Τράφορντ» στη δεύτερη θητεία του, και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.

Επισήμανε πως αγαπά τη Γιουνάιτεντ και πως αυτό ισχύει ακόμη. Τέλος συζήτησης σύντομα όμως, καθώς στην επόμενή του πρόταση, είπε απλά πως εύχεται τα καλύτερα στο club για το μέλλον!

❤️✨ Cristiano Ronaldo: “I repeat that I still love Manchester United”.



“I wish Manchester United all the best”. pic.twitter.com/fZr0x33JTz