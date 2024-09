ΒΙΝΤΕΟ: Ο διαιτητής απαγόρευσε στον Μανέ να εκτελέσει πέναλτι λόγω κανονισμού

Ο Σαντιό Μανέ ετοιμαζόταν να σκοράρει για τη Σενεγάλη, μέχρι ν' ακούσει από τον διαιτητή να του απαγορεύει να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του απέναντι στο Μπουρουντί λόγω κανονισμού που δεν είχε τηρήσει ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ!

Ο νυν φορ της Αλ Νασρ ήθελε να βοηθήσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του να σκοράρει απέναντι στο Μπουρουντί για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά την κρίσιμη στιγμή, αυτό του απαγορεύτηκε από τον ρέφερι!

Ο Μανέ είχε τραυματιστεί μερικές στιγμές νωρίτερα και είχε χρειαστεί τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, με αποτέλεσμα να πρέπει να περάσει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Ο ρέφερι τον είδε να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισαν οι Σενεγαλέζοι και πρόλαβε να του πει να περάσει εκτός βάσει κανονισμού, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην άσπρη βούλα ο Σαρ και να διαμορφώσει το τελικό 1-0.

Sadio Mane was visibly in disagreement with the referee who prevented him from taking his penalty.



It's the rules sadly as Sadio was injured a few moments earlier & when a player is hurt he has to go to the sidelines before returning.



pic.twitter.com/N2DO6Kho5k