Τόσο θα λείψει ο Μερίνο από την Άρσεναλ

Πολύ άσχημα νέα για την Άρσεναλ, επιβεβαιώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του Μικέλ Μερίνο, μετά από μία σύγκρουση στην προπόνηση! Εκτός για οκτώ εβδομάδες, θα καθυστερήσει το ντεμπούτο του με τους «κανονιέρηδες»!

Θα μπορεί να υπολογίζεται λοιπόν από τον Νοέμβριο και έπειτα, με τον τραυματισμό του να τον διατηρεί εκτός για το επόμενο δίμηνο. Μένει να δούμε αν η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει περαιτέρω ζήτημα σε αυτήν την θέση ή αν ο Ντέκλαν Ράις, ο Ζορζίνιο και ο Τόμας Πάρτεϊ θα είναι υγιείς, έως ότου γυρίσει ο Μερίνο.

