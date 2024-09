Παραμένει στην Άρσεναλ ο Τροσσάρντ

Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Λεάντρο Τροσάρ, από την στιγμή που οι «κανονιέρηδες» απέρριψαν την πρόταση της Αλ – Ιτιχάντ!

Χθες κατατέθηκε η πρόταση, αισίως έγινε γνωστή και μόλις απορρίφθηκε! Μένει κανονικά στην Άρσεναλ ο Λεάντρο Τροσάρ, με τον David Ornstein να επισημαίνει πως η ομάδα δεν το σκέφτηκε… καν.

Οι «κανονιέρηδες» δεν μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν ιδιαίτερα. Θεωρούν πως είναι απαραίτητος, δεν είχαν χρόνο να τον αντικαταστήσουν, δεν ενθουσιάστηκαν και από τα 35 εκατομμύρια που έκαναν την εμφάνισή τους.

Και κάπως έτσι, η συζήτηση τελείωσε άμεσα!

🚨 Arsenal turned down Al Ittihad verbal offer for Leandro Trossard yesterday: loan (€5m), buy obligation (€20-25m). Informal bid + #AFC made clear not for sale. Long-term deal, key part of squad & no chance to replace @TheAthleticFC post @FabrizioRomano https://t.co/QrdPrW4asG