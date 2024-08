Χάκαραν τον Εμπαπέ: «Ο Κριστιάνο είναι ο GOAT μου, όχι ο νάνος ο Μέσι»

Θύμα των χάκερς έπεσε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο Twitter, με τον προσωπικό του λογαριασμό να παραβιάζεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/8).

Μεταξύ των tweets που έγιναν από το προφίλ του σούπερ σταρ της Ρεάλ, ένα από αυτά αναφερόταν στο δίπολο Κριστιάνο Ρονάλντο - Λιονέλ Μεσι, στοχοποιώντας ωστόσο, τον Αργεντινό.

"Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο νάνος Λιονέλ Μέσι ΔΕΝ είναι ο GOAT μου", ανέφερε συγκεκριμένα το tweet.

Φυσικά λίγο αργότερα, διαγράφηκαν.

Kylian Mbappe got hacked last night. Here are some of the tweets the hacker posted from his account. 🤣 pic.twitter.com/G6RVan62CO