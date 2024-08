Ο Μαξάνς Λακρουά στην Κρίσταλ Πάλας

Έκανε την έκπληξη η Πάλας με φοβερή μεταγραφή από τη Βόλφσμπουργκ για την άμυνα!

Χρειαζόταν αμυντικό οπωσδήποτε και τον βρήκε κάπου που δεν το περίμενε κανείς! Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Μαξάνς Λακρουά από τη Βόλφσμπουργκ για να καλύψει τα κενά στα μετόπισθεν μετά την αποχώρηση του Άντερσεν και την αβεβαιότητα για τον Γκέχι.

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ γνώριζε πως έπρεπε να ψάξει για αμυντικό από το πάνω ράφι και τον βρήκε στη Βόλφσμπουργκ, για να έχει το κεφάλι του κάπως πιο ήσυχο.

Ο Μαξάνς Λακρουά αφήνει τους «λύκους» της Γερμανίας και μετακομίζει στους «αετούς» του Λονδίνου, με τη μεταγραφή του να κοστίζει 21 εκατομμύρια ευρώ.

Η Πάλας έχασε τον Άντερσεν που συνεχίζει στη Φούλαμ, ενώ, αυτές τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου η Νιούκαστλ συνεχίζει να πιέζει για τον Μαρκ Γκέχι.

