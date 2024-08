Κιέζα και Λίβερπουλ δίνουν τα χέρια και ακολουθεί η πρόταση στη Γιουβέντους

Η θετική διάθεση του Φεντερίκο Κιέζα για να παίξει στη Λίβερπουλ, τον οδηγεί σε συμφωνία με το αγγλικό κλαμπ και το επόμενο βήμα για τους «κόκκινους» θα είναι να καταθέσουν άμεσα την πρότασή τους στη Γιουβέντους!

Ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στις συζητήσεις του παίκτη και της Λίβερπουλ.

Τώρα, όμως, επιβεβαιώνεται και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πως ο παίκτης και η ομάδα πολύ σύντομα θα έχουν δώσει τα χέρια για συνεργασία τεσσάρων ετών.

Την ίδια στιγμή οι «κόκκινοι» βρίσκονται σε επικοινωνία με τη Γιουβέντους για να κατατεθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και η πρόταση, ώστε ο Ιταλός εξτρέμ να ετοιμάσει βαλίτσες για Μέρσεϊσαϊντ!

🚨🔴 The agreement between Federico Chiesa and Liverpool on personal terms is almost done! Final details being sorted today.



Four year contract ready after initial talks exclusively revealed on Monday.



Juventus and Liverpool in direct talks to reach an agreement on fee.



⏳🇮🇹 pic.twitter.com/JBTzlUmizk