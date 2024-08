Τσέλσι: Ανακοίνωσε Φέλιξ, παραχώρησε ξανά τον Μπρόγια

Ο Αρμάντο Μπρόγια δεν θα αγωνιστεί ούτε φέτος με τα χρώματα της Τσέλσι καθώς παραχωρήθηκε ως δανεικός από τους «Μπλε» στην Ίπσουιτς.

Η Ίπσουιτς έφτασε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αρμάντο Μπρόγια ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι δύο σύλλογοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια υποχρεωτική οψιός αγοράς.

Το Athletic ανέφερε ότι η Τσέλσι είναι πρόθυμη να αφήσει τον Μπρόγια να ενταχθεί σε άλλο σύλλογο με δανεισμό, με την οψιόν αγοράς να έχει το αντίτιμο των περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών.

Υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να πραγματοποιηθεί η μόνιμη μεταγραφή και θεωρείται μια πολύ παρόμοια συμφωνία με αυτή που είδε τον Λιούις Χολ να εντάσσεται αρχικά στη Νιούκαστλ ως δανεικός το περασμένο καλοκαίρι πριν επιβεβαιωθεί η μόνιμη μετακίνηση για περίπου 28 εκατομμύρια λίρες τον Ιούλιο.

Ο Μπρόγια έχει αγωνιστεί ως δανεικός στη Φιτέσε, τη Σαουθάμπτον και την Φούλαμ, ενώ έχει συμβόλαιο με την Τσέλσι μέχρι το 2028.

Ο διεθνής Αλβανός βρίσκεται στην Τσέλσι από τότε που εντάχθηκε στην ακαδημία της από την ακαδημία της Τότεναμ το 2009 και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Μάρτιο του 2020.

Υπέστη τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο (ACL) τον Δεκέμβριο του 2022, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στη συνέχεια, ο Μπρόγια άλλαξε γειτονιά στο Λονδίνο, πηγαίνοντας στη Φούλαμ κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αλλά ο χρόνος παιχνιδιού του στο Κρέιβεν Κότατζ ήταν περιορισμένος, κάνοντας μόλις οκτώ εμφανίσεις και χωρίς να σκοράρει.

Προηγουμένως, είχε σκοράρει εννέα γκολ σε 38 αγώνες με τη Σαουθάμπτον κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22, πριν επιστρέψει στην Τσέλσι εκείνο το καλοκαίρι, όπου σκόραρε μία φορά σε 18 παιχνίδια πριν από τον τραυματισμό του στους χιαστούς.

Oι «Μπλε» ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ από την Ατλέτικο Μαδρίτης σε μία συμφωνία ύψους περίπου £44,5 εκατομμυρίων μεταξύ των συλλόγων — με την Ατλέτικο να διατηρεί μία ρήτρα μεταπώλησης.

