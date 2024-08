Ο Χάαλαντ απάντησε στον Κουκουρέγια: «Είναι αστείος άνθρωπος»

Στο ντέρμπι… με το καλημέρα της Premier League, οι πρωταθλητές επικράτησαν 2-0 της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να «ανοίγει λογαριασμό» από την πρώτη κιόλας αγωνιστική.

Ο Χάαλαντ που σκόραρε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης «έκλεισε» το στόμα του Κουκουρέγια με τον καλύτερο τρόπο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αφού τον ντρίμπλαρε πριν εκτελέσει!

Πιο συγκεκριμένα ο 24χρονος επιθετικός αποκάλυψε μετά το τέλος του αγώνα πως ο Κουκουρέγια μόλις την προηγούμενη σεζόν τού είχε ζητήσει την φανέλα του και μετά από καποίους μήνες τραγούδησε το συγκεκριμένο κοροϊδευτικό τραγούδι για αυτόν:

«Λοιπόν, ο Κουκουρέλα είναι αστείος άνθρωπος. Την περασμένη σεζόν ζήτησε τη φανέλα μου... και φέτος το καλοκαίρι τραγουδάει αυτό το τραγούδι για μένα».

