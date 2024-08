Τα βρίσκουν σύντομα η Τσέλσι με την Ατλέτικο για Φέλιξ

Αν και υπάρχει ακόμα μια μικρή διαφορά στο οικονομικό σκέλος, οι Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης εμφανίζονται έτοιμες να βρουν τη λύση ώστε να μετακινηθεί ο Φέλιξ στο Λονδίνο και να παίξει, εν τέλει, ο Γκάλαγκερ στους «ροχιμπλάνκος».

Οι «μπλε» δεν… ανεβαίνουν από τα 45 εκατομμύρια ευρώ, η Ατλέτικο αξιώνει τουλάχιστον 50 εκατ. για να παραχωρήσει τον Ζοάο Φέλιξ, ωστόσο, όλα δείχνουν πως οι δύο σύλλογοι θα καταφέρουν να συμφωνήσουν.

Αν η ισπανική ομάδα ικανοποιηθεί στον τρόπο αποπληρωμής του ποσού που θα λάβει από τους Λονδρέζους, τότε θα πει το «ναι» και ο Ζοάο Φέλιξ θα ξεκινήσει δεύτερη θητεία στην Τσέλσι, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή.

Φυσικά η εξέλιξη αυτή θα… απελευθερώσει και τον Κόνορ Γκάλαγκερ που ετοιμαζόταν να παίξει για την Ατλέτικο, επέστρεψε στην αγγλική πρωτεύουσα όταν παρουσιάστηκε το «μπλόκο» στη μεταγραφή ελέω Ομοροντιόν, αλλά θα ξαναπάρει το δρόμο για Μαδρίτη.

Chelsea and Atletico Madrid are close to a breakthrough for Joao Felix, which would also allow Conor Gallagher to finally move to Atleti.



Chelsea offer around €45m all-in. Atleti have said for a week they will sell for €50m.



