Πάγωσε το City Ground, σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ντανίλο

Πάγωσε το City Ground μόλις στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης της Νότιγχαμ απέναντι στην Μπόρνμουθ. Μόλις στο 15ο λεπτό, ο Ντανίλο είχε μία εναέρια μονομαχία και έπεσε στο έδαφος, αφού πρώτα είχε προσγειωθεί πολύ άσχημα στο πόδι του.

Το ιατρικό τιμ έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ τοποθετήθηκαν και κουρτίνες γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Ο τραυματισμός του είναι χαμηλά στον αστράγαλο, με τα αγγλικά ΜΜΕ να εκτιμούν πως η σεζόν μπορεί και να τελείωσε για τον Βραζιλιάνο μέσο.

Our thoughts are with Nottingham Forest’s Danilo who appears to have suffered a season ending injury during their first game 🙏 pic.twitter.com/GsbEz2iKe6