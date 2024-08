Όλος ο πλανήτης παρακολούθησε τη Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ!

Πέρα από την κατάκτηση του Λιγκ Καπ και φυσικά την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα, οι υπόλοιποι στόχοι άρχισαν να γλιστρούν από τα χέρια της Λίβερπουλ ο ένας μετά τον άλλον την περασμένη ποδοσφαιρική χρονιά.

Αυτό, ωστόσο, δεν μείωσε τη δόξα την οποία εισέπραξε ο Γιούργκεν Κλοπ στο φινάλε της θητείας του στους «κόκκινους», κλείνοντας τον κύκλο των περίπου 9 ετών στο κλαμπ, το οποίο επανήλθε στην κορυφή της Ευρώπης, της Αγγλίας και πανηγύρισε ξανά τίτλους με τον Γερμανό στο «τιμόνι».

Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ, με κάθε επισημότητα πια, έπιασε κορυφή στην τηλεθέαση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά στις ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, καταγράφοντας συνολικά 471 εκατομμύρια θεατές.

Ο συγκεκριμένος αριθμός ερμηνεύεται και ως αύξηση 7% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη σεζόν, με τις Κίνα (373%) και ΗΠΑ (42%) να σημειώνουν τη μεγαλύτερη ανοδική τάση.

Παράλληλα, κατεγράφη και ρεκόρ σε live τηλεθέαση στις ΗΠΑ με 2,28 εκατομμύρια θεατές, στο παιχνίδι με την Άρσεναλ, τον Δεκέμβρη του 2023.

