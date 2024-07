Στα «ραντάρ» της Βασίλισσας ο Χούμελς

Την περίπτωση του Ματς Χούμελς φέρεται να εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, η Ρεάλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ματς Χούμελς.

Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός φέρεται να βρίσκεται στα «ραντάρ» της Βασίλισσας, την ώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά, από τη στιγμή που δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ντόρτμουντ.

Ο Κάρλο Αντσελότι ψάχνει έναν κεντρικό αμυντικό χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσει μεγάλο χρηματικό ποσό και ο Χούμελς μοιάζει τη δεδομένη στιγμή να είναι η ιδανικότερη λύση, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 JUST IN: Matts Hummels is an option for Real Madrid. @diarioas via @Gazzetta_it pic.twitter.com/VFfpqt7BGj