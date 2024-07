H πρώτη μεταγραφή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στην Γιουνάιτεντ!

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επίσημα ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ, για τα επόμενα 5+1 χρόνια. Ανακοινώθηκε από τους «κόκκινους διαβόλους», σηματοδοτεί την πρώτη μεταγραφή της INEOS και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στο club!

Είναι γεγονός! Ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ αποτελεί την πρώτη κίνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εποχή της INEOS και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, με την συμφωνία με την Μπολόνια να έχει επιτευχθεί, έναντι 40 εκατομμυρίων!

Και πλέον, αυτή κατέστη επίσημη, με τους «κόκκινους διαβόλους» να ανακοινώνουν την ένταξή του στον σύλλογο, μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.

Παράλληλα, θα έχει δυνατότητα ανανέωσης του συμβολαίου του για ένα έτος ακόμα, με τον ίδιο να δηλώνει υπερήφανος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Και κάπως έτσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στρέφει την προσοχή της στην ενίσχυση της ανασταλτικής της λειτουργίας, με τον Ματίας Ντε Λιχτ να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο!

