ΒΙΝΤΕΟ: Στον τελικό του Copa America η Αργεντινή!

Με τον Λιονέλ Μέσι να γίνεται ο δεύτερος σκόρερ στον κόσμο (109 γκολ) με τα χρώματα της εθνικής του πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Αργεντινή έστειλε σπίτι την έκπληξη του Copa America Καναδά (2-0). Περιμένει Ουρουγουάη ή Κολομβία για να γράψει ιστορία.

Μπορεί να μην έπαιξε το πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, μπορεί να είχε μόλις 2-3 ευκαιρίες αλλά τις έκανε γκολ και έτσι η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής θα βρεθεί στον τελικό του Copa America.

Η Αργεντινή ήταν άκρως αποτελεσματική και... σκότωσε το όνειρο του πρωτάρη Καναδά που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά σε μία εξαιρετική πορεία, όμως πέτυχε απέναντι τον Μέσι και την παρέα του που δεν έχασαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα ακόμα τελικό (4o στις τελευταίες πέντε διοργανώσεις).

Στις ευκαιρίες που βρήκε η κάτοχος του τροπαίου έκανε αυτό που έπρεπε με ένα γκολ σε κάθε μέρος. Πρώτα ο Ντε Πολ βρήκε με τρομερή πάσα τον Άλβαρεζ για το 1-0 του ημιχρόνου στο 22', ενώ στο 51ο λεπτό ο Μέσι έβαλε όσο χρειαζόταν το πόδι του στο σουτ του Φερνάντεζ για το 2-0.

Έτσι ο αρχηγός της Αλμπισελέστε έγινε ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία των Εθνικών ομάδων με 109, πίσω μόνο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 130, και κλείδωσε την πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό, αφού ο σπουδαίος Καναδάς που έφτασε μακριά στην πρώτη του διοργάνωση σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε.

