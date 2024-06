Η UEFA ξεκαθάρισε το πώς κρίθηκε η ισοβαθμία μεταξύ Δανίας και Σλοβενίας

Μια κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο βοηθός του Ματίας Κεκ φαίνεται πως έκανε τη διαφορά τελικά στην ισοβαθμία του τρίτου ομίλου, ανάμεσα στη Δανία και τη Σλοβενία με τους δεύτερους να συγκεντρώνουν περισσότερους πόντους ποινής και να μένουν στην τρίτη θέση.

Η ισοβαθμία ανάμεσα στη Δανία και τη Σλοβενία στον τρίτο όμιλο του EURO 2024 «τρέλανε» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Οι δύο ομάδες τερμάτισαν αμφότερες με τρεις βαθμούς και χρειάστηκε να πέσουν στο τραπέζι όλα τα στοιχεία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο της 2ης και της 3ης θέσης του ομίλου.

Παρότι αρχικά φάνηκε πως η ισοβαθμία θα κρινόταν από το τελευταίο κριτήριο, την κατάταξη των δύο ομάδων στα προκριματικά, η UEFA έδωσε την απάντηση και ξεκαθάρισε την κατάσταση. Η Δανία προκρίθηκε ως δεύτερη διότι η Σλοβενία συγκέντρωσε περισσότερους πόντους ποινής. Μπορεί οι δύο ομάδες να είχαν ακριβώς τον ίδιο αριθμό καρτών, όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές, ωστόσο τη διαφορά την έκανε τελικά μια κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο βοηθός του Ματίας Κεκ, Μιλιβόγιε Νοβάκοβιτς.

Ο βοηθός προπονητή της Σλοβενίας είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με τη Δανία, με αποτέλεσμα η χώρα του να συγκεντρώσει επτά πόντους ποινής από τις κάρτες. Η Δανία από την άλλη έμεινε στους έξι, με αποτέλεσμα η ισοβαθμία να κρίνεται με βάση αυτό το κριτήριο και τους Σκανδιναβούς να περνάνε στους «16» ως δεύτεροι.

UEFA have officially confirmed that Denmark finished ahead of Slovenia in Group C because of a yellow card shown to Slovenia assistant coach Milivoje Novaković.



Denmark and Slovenia finished level on points, goal difference, goals scored and yellow cards shown to players.