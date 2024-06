ΒΙΝΤΕΟ: Άνοδος για Μάλαγα με γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης

Μετά από έναν χρόνο στη Γ’ κατηγορία, η Μάλαγα εξασφάλισε την επιστροφή της στη Segunda Division με τρόπο... ψυχοβγαλτικό!

Η ομάδα της Ανδαλουσίας είχε επικρατήσει 2-1 της Ταραγόνα στον πρώτο τελικό των μπαράζ και ηττήθηκε με το ίδιο σκορ στη ρεβάνς, με αποτέλεσμα αυτή να οδηγηθεί στην παράταση.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα χρειαστούν και πέναλτι για να δοθεί το εισιτήριο, ήρθε ο Αντονίτο να λυτρώσει τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να φέρει ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών της άλλοτε Ευρωπαίας Μάλαγα!

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Malaga have been PROMOTED! Next season, they will play in the 2nd tier of Spanish football.



They did it in spectacular fashion too, a 120+1' goal to make it 4-3 on aggregate.



This is the beautiful game. 💙✨pic.twitter.com/B0k7JgDZpl