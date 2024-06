Aκόμη μια χρονιά στη Λέστερ ο Βάρντι 

Ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Τζέιμι Βάρντι για μία ακόμα σεζόν η Λέστερ!

Μέλος της ομάδας από το 2012, αρχηγός της, (μακράν) πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου με 464 γκολ και μεγάλος πρωταγωνιστής της στη μαγική πορεία μέχρι την κατάκτηση της Premier League το 2016, ο 36χρονος επιθετικός θα παραμείνει «αλεπού» για μία ακόμα σεζόν και θα οδηγήσει την ομάδα και στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας!

Πρωταγωνιστής και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, έχοντας 18 γκολ σε 35 εμφανίσεις του στην Championship, ο Βάρντι δήλωσε στο πλαίσιο της επισημοποίησης της ανανέωσης του συμβολαίου του: «Είναι ενθουσιασμένος, επιστρέψαμε στην Premier League ως πρωταθλητές, είχαμε μια εξαιρετική σεζόν. Προσέχω τον εαυτό μου. Πάντα έλεγα ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Θα συνεχίσω μέχρι τα πόδια να μου πουν ότι δεν αντέχω άλλο. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η μέρα, αλλά όχι σήμερα».

