Η… μισή Premier League κατά της Σίτι: Ζητούν υποβιβασμό, ένα δισεκατομμύριο και «φοβούνται» για την EFL!

Νέο δημοσίευμα των «Times» εμπλέκει τη Μάντσεστερ Σίτι με όλες τις ομάδες της Premier League. Άπαντες είναι κατά της, «ανησυχούν» για τη συμφωνία των 900 εκατομμυρίων με την EFL και ζητούν υποβιβασμό ή… ένα δισεκατομμύριο!

Η αντιδικία της Μάντσεστερ Σίτι με την Premier League βάζει σε κίνδυνο το deal επένδυσης 900 εκατομμυρίων με την EFL.

Τι εννοούμε με αυτό; Οι ομάδες της μεγαλύτερης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, φοβούνται πως ό,τι συμβεί εντός του δικαστηρίου με τους «πολίτες», θα επηρεάσει τη δυνατότητά τους να συνεισφέρουν στο σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονται για τις χαμηλότερες κατηγορίες.

Οι σύλλογοι θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις ενός δισεκατομμυρίου, αν η Σίτι εν τέλει είναι ένοχη, για οποιαδήποτε από τις 115 κατηγορίες που υφίστανται σε βάρος της.

Υπάρχει διάθεση μεταξύ κάποιων συλλόγων, όχι μόνο να τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, αλλά να αποβληθεί από μέλος της Premier League. Διότι οι σύλλογοι, σύμφωνα με τους «Times», είναι έξαλλοι με τη Σίτι, η οποία αρχικά συμφώνησε με τις αλλαγές στους «κανόνες συναλλαγών» τον Νοέμβριο του 2021, ενώ τώρα, για το ίδιο θέμα, ισχυρίζεται πως είναι παράνομοι και αντί ανταγωνιστικοί.

🚨 More than half of the Premier League clubs have sided with the Premier League against Manchester City in the legal dispute centred around the Associated Party Transaction rules.



(Source: @TimesSport) pic.twitter.com/h1n3xxIIbv