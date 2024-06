Πάει για «βόμβα» με Οσιμέν!

Μία μεταγραφική «βόμβα» θέλει να ενεργοποιήσει το τρέχον καλοκαίρι η Άρσεναλ, η οποία επιθυμεί να κάνει δικό της τον Βίκτορ Όσιμεν!

Και από το πουθενά, φαίνεται πως έχει προκύψει τεράστιο μεταγραφικό ζήτημα από την πλευρά της Άρσεναλ, με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο να επισημαίνει πως οι «κανονιέρηδες» θέλουν να κάνουν δικό τους τον Βίκτορ Όσιμεν.

Δεν ανέφερε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχουν συζητήσεις με τη Νάπολι, αλλά ξεκαθάρισε πως η πρόθεση των Λονδρέζων είναι δεδομένη. Πόσω δε μάλλον από την στιγμή που η Τσέλσι απέτυχε να τον κάνει δικό της, παρά την προσπάθεια που κατέβαλλε στις διαπραγματεύσεις με τους «παρτενοπέι».

🚨 Arsenal are interested in signing Napoli striker Victor Osimhen, after Chelsea failed to make progress in discussions for the Nigerian.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/iagBYwIPfM