Οριστικό: Ο Μαρέσκα στο «τιμόνι» της Τσέλσι για πέντε χρόνια!

Το απολύτως τυπικό της ανακοίνωσης απομένει για την έναρξη της συνεργασίας του Έντσο Μαρέσκα με την Τσέλσι για τα επόμενα πέντε χρόνια!

Οι λεπτομέρειες που απέμεναν, διευθετήθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης και πλέον έχουμε το γνωστό… Here we go!

Ο Έντσο Μαρέσκα μετά τη φετινή επιτυχία του με τη Λέστερ και την άμεση επάνοδο στην Πρέμιερ Λιγκ με την κατάκτηση του τίτλου της Τσάμπιονσιπ, μετακομίζει στο Λονδίνο για ν’ αναλάβει τους «μπλε» της αγγλικής πρωτεύουσας.

Ο Ιταλός τεχνικός είναι ο αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, υπογράφοντας συμβόλαιο 5+1 ετών στο κλαμπ, δηλαδή έχοντας deal για τη διπλάσια διάρκεια έναντι της οποίας είχε δώσει τα χέρια με την ομάδα ο Αργεντινός προκάτοχός του…

🚨🔵 Chelsea have agreed to appoint Enzo Maresca as new head coach, here we go!



❗️ Understand the agreement is now done on contract valid until June 2029, five year deal.



It will also include an option to extend until June 2030.#CFC, set to pay compensation fee to Leicester. pic.twitter.com/o8CsGF9Jcx