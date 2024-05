ΕΚΤΑΚΤΟ: Τέλος ο Τσάβι!

Ο Τσάβι έχει ενημερωθεί από την Μπαρτσελόνα ότι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της παρά την μέχρι πρότινος συμφωνία για παραμονή και ο Χάνζι Φλικ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.

Η θητεία του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα κράτησε λιγότερο από όσο θα περίμενε κανείς. Παρότι προσφάτως ο Ισπανός τεχνικός τα βρήκε με τον Ζοάν Λαπόρτα για να συνεχίσει στην ομάδα ως το 2025, τελικά βγαίνει διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως έγινε γνωστό ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» είχε έναν έντονο τσακωμό με τον θρύλο της ομάδας μετά τη συμφωνία τους και μεγάλο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία είναι ο Χάνζι Φλικ.

Μάλιστα, το ματς της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Σεβίλλη την Κυριακή θα είναι το τελευταίο του Τσάβι στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας.

