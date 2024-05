«Τρελοί» Ιταλοί πανηγύρισαν με τρακτέρ την κατάκτηση του Europa League

Στιγμές… παραφροσύνης στο Μπέργκαμο μετά την κατάκτηση του Europa League από την Αταλάντα.

Ξενύχτησε το Μπέργκαμο για τον θρίαμβο της Αταλάντα.

Η ομάδα του Γκασπερίνι «κατάπιε» τη Λεβερκούζεν στο Δουβλίνο και κατέκτησε το Europa League, βγάζοντας στους δρόμους τους οπαδούς της, οι οποίοι έκαναν τη… νύχτα μέρα με τα πυροτεχνήματα

Μέχρι πρωίας κράτησε το πάρτι, με συνθήματα και τραγούδια για την αγαπημένη τους ομάδα. Δεν έλειψαν οι ακόμη πιο «τρελοί», οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους με τρακτέρ.

#Bergamo La città in festa. Caroselli di auto per la vittoria dell'#Atalanta. Anche trattori per le strade pic.twitter.com/Okavel1dc3