Το 90+ του Πεπ που ξεπέρασε… ολόκληρη την ιστορία της Γιουνάιτεντ!

Ανεβάζοντας τον πήχη σε απίστευτα ποδοσφαιρικά ύψη και εκτοξεύοντας τους βαθμούς της κατάκτησης του τίτλου σε επίπεδα άνω των 90 γι’ ακόμα μια φορά, ο Πεπ στη θητεία του στη Σίτι πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει η Γιουνάιτεντ σε ολόκληρη την ιστορία της!

Το παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ ολοκληρώνεται και τα γκολ των Φόντεν και Ρόδρι προσφέρουν στη Σίτι τον 4ο διαδοχικό τίτλο πρωταθλήματος στην Πρέμιερ Λιγκ. Ποτέ ξανά στην ιστορία της Λίγκας δεν είχε επιτευχθεί κάτι αντίστοιχο και το κατάφεραν οι «πολίτες» της εποχής του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Καταλανός κόουτς από το 2016 και μετά, στις 8 αγωνιστικές περιόδους που μετρά στον πάγκο των γαλάζιων του Μάντσεστερ, έχει καταφέρει σε τέσσερις χρονιές να ολοκληρώσει τον «Μαραθώνιο» στο 90+ στη βαθμολογία.

Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με τη συνεχή εξέλιξη των πραγμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας και των ταχυτήτων του ποδοσφαίρου, αλλά και γενικότερα την εποχή που επιτάσσει να φτάνουν σε τέτοια επίπεδα οι ομάδες της Πρέμιερ, συγκριτικά με το παρελθόν.

Κάποτε, ασφαλώς, δεν χρειαζόταν να φτάσει ένα κλαμπ στους 90+ βαθμούς για να πανηγυρίσει τον τίτλο. Ωστόσο, οι μεγάλες και σκληρές «μάχες» για το ρετιρέ του κορυφαίου πρωταθλήματος αυτή την εποχή, επιβάλλουν τη συγκομιδή κοντά στο… τριψήφιο νούμερο.

Οι 4 σεζόν - μαζί με τη φετινή - όπου ο Πεπ είδε τη δική του Σίτι να ξεπερνά τον αριθμό 90 στην κατάταξη, είναι περισσότερες από εκείνες που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο η Γιουνάιτεντ… σε ολόκληρη την ιστορία της!

Man City have won 90+ points in four of their eight Premier League campaigns under Pep Guardiola:



◉ 100 - 2017/18

◉ 98 - 2018/19

◉ 93 - 2021/22

◉ 91 - 2023/24



Man Utd have had three 90-point top-flight seasons in their entire history. 🍻 pic.twitter.com/0wRVaFbDAy