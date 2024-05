ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ: Το τελευταίο "You’ll Never Walk Alone" για τον Κλοπ!

Απίστευτες, τρομερές, γεμάτες συναισθήματα εικόνες λίγο πριν την σέντρα του αγώνα της Λίβερπουλ με την Γουλβς στο Άνφιλντ.

Οι χιλιάδες οπαδοί των Reds τραγούδησαν το "You’ll Never Walk Alone" για τελευταία φορά στον Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα έπειτα από εννιά χρόνια.

Δείτε τις εικόνες:

That was a particularly emotional rendition of You’ll Never Walk Alone for Jürgen Klopp’s last game as Liverpool manager. There’s barely a dry eye in the stadium. Am privileged to be here to say goodbye to an all round fantastic human. pic.twitter.com/K1YEUHYG7D