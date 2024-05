Η Φέγενορντ αποχαιρετάει τον Σλοτ που οδεύει στη Λίβερπουλ

Ο Άρνε Σλοτ είναι ο εκλεκτός της Λίβερπουλ!

O τεχνικός της Φέγενορντ θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος θα αποχωρήσει έπειτα από εννέα χρόνια, με τον σύλλογο του Μερσεϊσάιντ να ανακοινώνει τον νέο της προπονητή μέσα στις επόμενες μέρες.

H νέα ανακοίνωση θα έρθει μάλλον από τη νέα εβδομάδα, αφού η Φέγενορντ θ’ απολαύσει τον Σλοτ για μια τελευταία φορά στο Κυριακάτικο ματς με την Εξέλσιορ.

«Η εποχή του φτάνει στο τέλος της, ας χαρούμε τις στιγμές» ήταν το μήνυμα στα social media του ολλανδικού κλαμπ το απόγευμα της Παρασκευής, με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο…

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo