Ο Κλοπ πόζαρε για μια τελευταία φωτογραφία με όλους τους συνεργάτες του

Ο Γιούργκεν Κλοπ βιώνει τις τελευταίες του στιγμές στον σύλλογο που «υπηρέτησε» σχεδόν μια δεκαετία και δεν ξεχνά κανένα από τους συνεργάτες του στους Reds!

Η κλεψύδρα του χρόνου παραμονής του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ έχει γυρίσει από εκείνη την ανακοίνωσή του ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν...

Ο Kloppo μετρά πια αντίστροφα για το τελευταίο του παιχνίδι με τους Reds και πριν πει «αντίο» φροντίζει να «φυλακίσει» κάποιες στιγμές σε εικόνα.Ο Γερμανός τεχνικός φώναξε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε τα τελευταία εννέα χρόνια στη Λίβερπουλ και πόζαρε μαζί τους για μια τελευταία φωτογραφία.

Ήταν όλοι μαζί καθισμένοι, σε μία από τις κερκίδες του «Άνφιλντ», με τα τρόπαια τοποθετημένα στα σκαλοπάτια κι εκείνον στο κέντρο!

Δείτε εδώ την συγκινητική στιγμή:

😄📸 Jürgen Klopp posed for a final photo with all the Liverpool staff, with whom he shared the last nine years.



They were all seated together in one of the stands at Anfield, with the trophies arranged on the steps. pic.twitter.com/1srAxCMZGA