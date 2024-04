Θέλουν και οι δύο: Προχωρούν τις συζητήσεις Σλοτ και Λίβερπουλ

Οι πρώτες επαφές κρίνονται απόλυτα επιτυχημένες, αλλά θα υπάρξουν κι άλλες. Σλοτ και Λίβερπουλ έχουν σχηματίσει εξαιρετική άποψη για την πιθανή συνεργασία τους και το προσεχές διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω ανάλυση του πλάνου από τους «κόκκινους» προς τον κόουτς της Φέγενορντ.

O 45χρονος προπονητής αυτή τη στιγμή φιγουράρει ως επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Γιούργκεν Κλοπ στο «τιμόνι» της Λίβερπουλ. Προσπέρασε ακόμα και την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ στη λίστα των προτεραιοτήτων των ανθρώπων του αγγλικού συλλόγου.

Όσα μεταφέρονται από τον διεθνή Τύπο και κυρίως τον έγκυρο και πασίγνωστο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, κάνουν λόγο για άκρως θετικές πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό που τονίζεται είναι πως το προσεχές διάστημα θα υπάρξει ξανά ραντεβού για περαιτέρω ανάλυση του πλάνου από πλευράς «κόκκινων», για τους οποίους έχει σχηματίσει εξαιρετική άποψη ο Σλοτ.

Ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του με τη Φέγενορντ (λήγει το 2026) δεν υφίσταται, ωστόσο, ο ολλανδικός σύλλογος θ’ αξιώσει αποζημίωση, όπως το είχε επικοινωνήσει και στο ενδιαφέρον της Τότεναμ, προτού τα «σπιρούνια» προσλάβουν τελικά τον Ποστέκογλου.

