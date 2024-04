Το τρομερό βίντεο της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Βίνι Τζόουνς για την ψυχική υγεία

Το ζήτημα της ψυχικής υγείας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, όπου ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζεται πολλές φορές ως «ταμπού».

Κόντρα στο ρεύμα αυτό, η Τσέλσι έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολύ ωραίο βίντεο για το θέμα, μέσω του οποίου θέλησε να ενθαρρύνει τους παίκτες να μιλήσουν για «περισσότερα από ποδόσφαιρο».

Στο βίντεο αυτό πρωταγωνιστεί ο παλαίμαχος αμυντικός χαφ των Λονδρέζων, και νυν ηθοποιός, Βίνι Τζόουνς, ο οποίος δίνει μια συγκινητική ομιλία μπροστά σε διάφορους ποδοσφαιριστές της Τσέλσι, όπως ο Νίκολας Τζάκσον και ο Κόουλ Πάλμερ, ενθαρρύνοντάς τους ίδιους, και παράλληλα τους θεατές, να μιλήσουν ανοικτά για ζητήματα ψυχικής υγείας.

Δείτε το τρομερό βίντεο:

🗣️ It’s time to talk! 2 in 3 football fans have struggled with their mental health.



So we've teamed up with @ThreeUK, @VinnieJones65 and @Samaritans to encourage fans to #TalkMoreThanFootball. ⚽️ pic.twitter.com/XtMlrX8ESV