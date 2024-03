Αυτό το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει; Το ντέρμπι του Etihad και οι πιθανότητες της τριπλέτας!

Από τη μια η Λίβερπουλ με την πίεση να κάνει το καθήκον της πριν από την πρώτη σέντρα στο Etihad. Από την άλλη, το μεγάλο ντέρμπι της Σίτι με την Άρσεναλ. Στη μέση η κορυφή. Πόσο θα επηρεαστούν οι πιθανότητες των τριών διεκδικητών ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ;

Η Κυριακή, 31η του Μάρτη, είναι μια από τις «καυτές» μέρες στην τελική ευθεία της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Όχι ότι το... ορεκτικό θα είναι λιγότερο δυνατό με όσα παιχνίδια θα διεξαχθούν από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ στην πρώτη μέρα διεξαγωγής της 30ης αγωνιστικής, αλλά είναι λογικό για τις αναμετρήσεις των Λίβερπουλ, Σίτι και Άρσεναλ και μονοπωλούν το ενδιαφέρον, τις συζητήσεις και τις αναλύσεις.

Σε μια εξ αυτών, η πασίγνωστη πλατφόρμα στατιστικών, Opta, επιχείρησε να διαπιστώσει πόσο θα επηρεαστούν οι πιθανότητες για καθεμιά από τις τρεις διεκδικήτριες του φετινού τίτλου, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα σημειωθεί στο ματς του Etihad.

Έτσι, λοιπόν, έχουμε και λέμε:

-Σε περίπτωση νίκης της Μάντσεστερ Σίτι, πλέον, οι «πολίτες» θα εμφανίζονται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση ακόμα ενός πρωταθλήματος με 54%. Η διαφορά θα είναι επίσης μεγάλη από τον δεύτερο διώκτη, αφού η Λίβερπουλ θα καρπωθεί ένα ποσοστό 37% και η Άρσεναλ θα πέσει σε μονοψήφιο! Μόλις στο 9%.

-Σε περίπτωση που η Άρσεναλ καταφέρει να φύγει θριαμβεύτρια από την έδρα των τρεμπλούχων, συμβαίνει το εξής παράδοξο. Οι «κανονιέρηδες» δεν θα παρουσιάζονται ως το απόλυτο φαβορί! Η Opta και οι υπολογισμοί της τοποθέτησαν το 44% στη Λίβερπουλ, με τους Λονδρέζους να έχουν 36% και τη Σίτι να πέφτει στο 20%.

-Σε περίπτωση που το ματς στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει νικητή, τότε η Λίβερπουλ παραμένει η πιο πιθανή ομάδα για να φτάσει στο τέλος του δρόμου και να κόψει πρώτη το νήμα. Της πιστώνεται το ποσοστό του 47%, έναντι του 34% της Σίτι και του 19% της Άρσεναλ.

