Ο Κλοπ εκνευρίστηκε και έφυγε από flash interview με Δανό ρεπόρτερ: «Δεν είναι η μέρα σου για ερωτήσεις...»

Ο Γιούργκεν Κλοπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια σε ερώτηση Δανού ρεπόρτερ αναφορικά με την ένταση στο παιχνίδι της Λίβερπουλ και την κόπωση στην παράταση του προημιτελικού Κυπέλλου με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αποχώρησε χαρακτηρίζοντας ανόητη την αναφορά του δημοσιογράφου...

Ο Γερμανός κόουτς των «κόκκινων» προφανώς δεν είχε προλάβει να διώξει την ένταση του αγώνα από την ψυχοσύνθεσή του προτού εκτελέσει τις υποχρεώσεις του προς τα media έπειτα από τον αποκλεισμό της ομάδας του στους «8» του FA Cup με το 4-3 από τη Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» .

Δανός ρεπόρτερ του έκανε ερώτηση για την ένταση που του φάνηκε ότι έλειπε από το παιχνίδι της Λίβερπουλ στο εξτρά ημίωρο, με τον Κλοπ να θεωρεί ανόητη την ερώτηση, να τονίζει τον μεγάλο αριθμό αγώνων που έχουν κληθεί να δώσουν οι παίκτες του και εν τέλει ν' αποχωρεί από το flash interview.

«Δεν είσαι σε καλή μέρα για να κάνεις ερωτήσεις... Τι συμβαίνει με σένα;» είπε στον δημοσιογράφο...

Δείτε το βίντεο:

Fair to say Klopp wasn’t in the mood for that ‘dumb’ question pic.twitter.com/8oWS10P6ZZ