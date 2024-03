Αδιανόητες εικόνες στο Τράμπζον-Φενέρ: Ξύλο μεταξύ οπαδών-παικτών μέσα στο γήπεδο

Αδιανόητες εικόνες στο φινάλε του ντέρμπι στην Τουρκία ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και τη Φενέρμπαχτσε.

Οπαδοί της ομάδας της Τραπεζούντας έκαναν... ντου στον αγωνιστικο χώρο και έπαιξαν... μπουνιές και κλωτσιές με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε.

Ο αγώνας έληξε έπειτα από 14 λεπτά καθυστερήσεων και ήταν αρκετά έντονος, με τον Μισί Μπατσουαγί να τον κρίνει στο 87'. Όταν οι παίκτες είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου, δεκάδες οπαδοί των γηπεδούχων εμφανίζονται να έχουν πηδήξει από τις κερκίδες και να τρέχουν προς το μέρος των παικτών της Φενέρμπαχτσε. Αυτοί δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Ο Μπράιτον Οσάγι-Σάμουελ με μία εναέρια κλοτσιά έριξε στο γρασίδι έναν οπαδό και στη συνέχεια άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Στη σύρραξη μπήκε και ο Τζέιντεν Οστερβόλντε, ο οποίος έριξε κλοτσιά στο κεφάλι πεσμένου οπαδού, ενώ μια γυριστεί κλοτσιά από τον Μπατσουαγί είχε ως στόχο έναν άλλον οπαδό, που έτρεχε προς το μέρος του.

Φωτογραφίες και VIDEO δείχνουν τους χούλιγκαν να κρατούν αντικείμενα όπως μαχαίρια και ρόπαλα, με τα οποία επιχείρησαν να επιτεθούν στους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa Conference League.

Ένας από τους χούλιγκαν που φέρεται να κρατάει μαχαίρι ήταν και αυτός στον οποίο επιτέθηκε με κλωτσιές και μπουνιές ο Μπράιτ Οσάγι-Σάμουελ, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ο Μερτ Μιουλντιούρ ξυλοκοπήθηκε από έναν χούλιγκαν που κρατούσε το σημαιάκι του κόρνερ, καθώς προσπαθούσε να τρέξει στα αποδυτήρια για να σωθεί.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m