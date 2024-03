Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τον χειρότερο εφιάλτη της στο Champions League

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης βρίσκεται στην τελική της φάση και τα ζευγάρια των «8» του Champions League φέρνουν αντιμέτωπες τις καλύτερες ομάδες της φετινής σεζόν.

Η Άρσεναλ επέστρεψε στα προημιτελικά και θα κληθεί να αποκλείσει την Μπάγερν Μονάχου, ομάδα που διαχρονικά αποτελεί τον χειρότερο αντίπαλο της.

Απέναντι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ, οι «κανονιέρηδες» έχουν καταγράψει τα χειρότερα αποτελέσματα της ιστορίας τους και οι τρεις ήττες με το ίδιο σκορ αποτελούν τις πιο σκοτεινές ημέρες των Άγγλων στη διοργάνωση.

Την αγωνιστική περίοδο 2015/2016 η Μπάγερν υποδέχθηκε την Άρσεναλ και οι Γερμανοί, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο, επικράτησαν με 5-1. Την επόμενη χρονιά, ξανά στο Champions League, οι δύο ομάδες κληρώθηκαν και τα αποτελέσματα των δύο αγώνων ήταν ίδια με εκείνα της τελευταίας τους συνάντηση.

Οι Βαυαροί πέρασαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση, με συνολικό σκορ 10-2, κερδίζοντας σε «Allianz Arena» και «Emirates» με 5-1.

Οι συνθήκες αυτές, δεν ευνοούν την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα και παρόλο που η Μπάγερν βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο αποτελούν πάντα υπολογίσιμη αντίπαλο. Η Άρσεναλ θα κληθεί να ξεπεράσει τις βαριές ήττες του παρελθόντος , προκειμένου να επιστρέψει στα ημιτελικά του Champions League.

Από την άλλη για τους Γερμανούς η συγκεκριμένη διοργάνωση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και να σώσει τη χρονιά, αφού το πρωτάθλημα φαίνεται πως μετά από πολλά χρόνια θα πάει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

4 - Arsenal's heaviest defeats in their history in European competition (all in the UEFA Champions League):



0-4 v Milan in 2011-12

1-5 v Bayern in 2015-16

1-5 v Bayern in 2016-17 (1st leg)

1-5 v Bayern in 2016-17 (2nd leg)



Hierarchy.