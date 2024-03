BINTEO: H κουτουλιά του προπονητή της Λέτσε σε αντίπαλο που έφερε την απόλυσή του

Το "μάρμαρο" της απαράδεκτης συμπεριφοράς του μετά το φινάλε της εντός έδρας ήττας από τη Βερόνα με 1-0 για τη Serie A πλήρωσε ο προπονητής της Λέτσε, Ρομπέρτο Ντ' Αβέρσα.

Συγκεκριμένα, σε μια αλόγιστη ενέργεια ο 48χρονος επιτέθηκε στον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων, Τόμας Ανρί, τον οποίον κουτούλησε στο πρόσωπο.

Lecce’s coach Roberto D’Aversa head butted Verona’s striker Thomas Henry.



There was a lot of commotion, pushing and shoving at the end of the Lecce-Verona game, and now we know why.

