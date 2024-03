Νέα δεδομένα στη Λίβερπουλ, πρώτο φαβορί ο Αμορίμ

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην Μπάγερν και η Λίβερπουλ στρέφει την προσοχή της στον Ρούμπεν Αμορίμ με τον Πορτογάλο να είναι πλέον ο πρώτος στόχος των reds για την τεχνική τους ηγεσία.

Μπορεί η σεζόν να βρίσκεται σε εξέλιξη και η Λίβερπουλ να πατάει στην κορυφή της Premier League και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο η διοίκηση της ομάδας δουλεύει παράλληλα και τα ζητήματα της επόμενης χρονιάς. Το βασικότερο από όλα, τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ.

Μπορεί ο Τσάβι Αλόνσο να ήταν ο νούμερο ένα στόχος, ωστόσο ο Ισπανός φέρεται να προτιμά τη δεδομένη στιγμή την Μπάγερν και την παραμονή του στην Bundesliga. Ο Αλόνσο μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά στην Μπάγερν και έτσι η Λίβερπουλ υποχρεώνεται να κινηθεί αλλού, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να βρίσκεται πλέον... on top of the rest.

Ο Πορτογάλος που κάνει φοβερή δουλειά τα τελευταία χρόνια από τον πάγκο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας της Λίβερπουλ. Οι reds ωστόσο θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό της ρήτρας που έχει στο συμβόλαιο του με τα «λιοντάρια» ο Αμορίμ το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή του Μάικλ Έντουαρντς. Τον άνθρωπο που μετά τον Γιούργκεν Κλοπ είχε το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας της Λίβερπουλ των τελευταίων ετών, έχοντας συμβάλλει σε πολλές μεταγραφικές υποθέσεις, όπως αυτή του Μο Σαλάχ.

