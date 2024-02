Champions League: Η μπάλα της νοκ-άουτ φάσης "μυρίζει" Λονδίνο

Η UEFA αποκάλυψε την μπάλα για τη νοκ-άουτ φάση του Champions League, η οποία είναι εμπνευσμένη από το Λονδίνο, την πόλη που θα φιλοξενήσει τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η UEFA έκανε τα αποκαλυπτήρια, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα (12/2) την μπάλα για τη νοκ-άουτ φάση του Champions League.

Ο σχεδιασμός της νέας "UCL Pro Ball London" είναι εμπνευσμένος από το Λονδίνο, την πόλη δηλαδή που θα φιλοξενήσει τον τελικό, με δύο λιοντάρια, το ένα σε κόκκινη απόχρωση και το άλλο σε κίτρινη να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της μπάλας.

🤯🤯🤯 Imagine Adidas filling the whole truck with Champions League balls https://t.co/8uQ8plK2ZS pic.twitter.com/22EkGfgMkN