Συγκλονιστική στιγμή: Ο νικητής της ζωής και ήρωας της Ακτής Ελεφαντοστού Αλέ κλαίει μετά το γκολ νίκης στον τελικό

Ο Σεμπαστιάν Αλέ λύγισε on camera μετά τα όσα πέρασε και οδήγησαν στη λύτρωσή του.

Η Ακτή Ελεφαντοστού πανηγυρίζει από χθες βράδυ την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής νικώντας με ανατροπή στον τελικό τη Νιγηρία (2-1). Ήρωας και πρόσωπο της βραδιάς ο Σεμπαστιάν Αλέ, που πέτυχε το γκολ της νίκης στο 81’.

Ο 29χρονος άσος τον Ιούλιο του 2022 είχε διαγνωστεί με όγκο στους όρχεις, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η Ντόρτμουντ είχε δαπανήσει 31 εκατ. ευρώ για την αγορά του από τον Άγιαξ, με τον οποίο είχε 34 γκολ σε 43 εμφανίσεις το 2021/22.

Ο Αλέ ακολούθησε πολύμηνες και επίπονες θεραπείες, βγήκε νικητής στη μάχη που έδωσε και τον Ιανουάριο του 2023 άρχισε να επιστρέφει δειλά-δειλά στα γήπεδα. Σχεδόν έναν χρόνο μετά έμελε το δικό του γκολ στο Αμπιτζάν να στέψει πρωταθλήτρια Αφρικής την εθνική ομάδα της χώρας του.

“𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗮 𝗸𝗶𝗻𝗱” ☝️



Sebastien Haller scored a banger to grant us the #GoalOfTheDay! 🎶@1xBet_Eng | #TotalEnergiesAFCON2023Final pic.twitter.com/Nwrd92DVHg