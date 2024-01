BINTEO: Ξύλο και διακοπή στο Γουέστ Μπρομ - Γουλβς!

Σκηνές που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σε γήπεδα της Αγγλίας! Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης της Γουέστ Μπρομ με την Γουλβς για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου, λίγο αφότου είχαν διπλασιάσει τα τέρματά τους οι φιλοξενούμενοι (0-2), ξέσπασαν συμπλοκές στις κερκίδες, σε δύο διαφορετικά σημεία!

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, κάποιοι οπαδοί της Γουλβς είχαν παρεισφρήσει μέσα σε χώρους που προορίζονταν για τους γηπεδούχους και οι πανηγυρισμοί τους οδήγησαν σε επεισόδια.

Ο διαιτητής Τόμας Μπράμαλ αποφάσισε να διακόψει το παιχνίδι λόγω της αναταραχής, ενώ λίγα λεπτά μετά οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια, μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία.

Tην ίδια ώρα, άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου, αλλά και αστυνομικοί, έσπευδαν στην εστία των επεισοδίων για να επιβάλουν την τάξη.

Μάλιστα, ο αμυντικός της Γουέστ Μπρομ, Κάιλ Μπάρτλεϊ πήρε το παιδί του από την κερκίδα, θορυβημένος από όσα γίνονταν στις κερκίδες.

It’s all kicking off at West Brom v Wolves 😳😳

pic.twitter.com/5oUcz3ZdyA